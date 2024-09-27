Во дворах Богородского округа установили новые опоры освещения

На днях в Ногинске, по ул. Юбилейной, 8, были установлены две опоры освещения. Жители дома давно об этом просили, поскольку во дворе расположена детская площадка, на которой любят гулять родители с детьми из соседних многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Данная работа проводится Управлением благоустройства администрации Богородского округа на регулярной основе. За этот месяц было освещено порядка шести участков. Ранее сотрудники управления обошли мкр. Истомкино для определения мест и дворов с последующим их внесением в план работ.

«Мы стараемся максимально оперативно отработать адреса для обеспечения безопасности наших жителей», — рассказал заместитель главы Богородского округа Илья Просняков.

На ул. Юбилейной установили две двухрожковые опоры освещения. Поток света теперь будет направлен непосредственно на детскую игровую площадку и на прилегающую территорию. Поскольку непосредственно у подъездов жилого дома фонарей не было, было решено сделать освещение именно такой конфигурации.

Жители поблагодарили заместителя главы за новое освещение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.