Власти РФ обсуждают льготные тарифы на воду и электричество для садоводов

Вопросы о льготных тарифах на электричество, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и водоснабжения рассмотрели на заседании правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина.

Заедание провел зампредседателя российского правительства Дмитрий Патрушев.

«Сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов российских граждан, ведь на садовых участках не только выращивают сельхозпродукцию — это еще и место постоянного проживания людей», — сказал Патрушев.

Он отметил, что важно активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в указанной сфере.

Вице-премьер РФ дал поручение создать единую межведомственную рабочую группу, которая займется решением оперативных вопросов, касающихся сферы садоводства и огородничества.

Еще на мероприятии затронули вопросы использования портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и иных коммуникаций россиян, которые занимаются садоводством и огородничеством.

Так, было решено, что Росреестр ускорит работу по упрощению процедур оформления прав на общее имущество в СНТ, а Росстат проработает возможность сбора статистики по садоводству и огородничеству в разрезе субъектов и муниципалитетов страны.