Власти Подольска в ходе модернизации теплового хозяйства перестанут зависеть от частников

В Подольске реализуется госпрограмма по модернизации теплового хозяйства. Недавно переложили часть трубопроводов, ведущих к котельной на улице Гайдара, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Закольцевали два объекта на Художественном проезде и в Сыровском тупике. В 2025 году присоединят к ним еще один на улице Почтовой. Все они находятся в собственности муниципалитета и вместе смогут обеспечить социальные объекты, многоквартирные дома микрорайона Силикатная стабильной подачей тепла.

«Нам важно не зависеть от частных ресурсоснабжающих организаций. Все они должны быть государственными. На это нас ориентировал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и Президент России Владимир Путин. Сейчас выполняем данные поручения. Наша слаженная работа с правительством Московской области позволит обеспечить необходимый уровень подготовки всех котельных к отопительному сезону», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что в этом году никаких рисков нет. Те мелкие утечки, которые выявляют на сетях малого диаметра, устраняют оперативно в течение суток. В ежедневном режиме продолжают информировать жителей о видах и сроках проведения ремонта.

Также в конце ноября завершили запланированное благоустройство раскопанных участков. Восстановили дорожное полотно там, где было необходимо, чтобы зимой людям было удобно передвигаться. Весной вернутся к этой работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.