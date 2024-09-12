Власти Подольска подтвердили готовность дома на ул Ленинградской к пуску тепла

В Подольске заместитель главы округа Вадим Буров проверил состояние многоквартирного дома 11 на улице Ленинградской в микрорайоне Юго-Западный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Буров совместно с депутатом горсовета Еленой Корастылевой и профильными специалистами оценил готовность МКД к осеннему-зимнему периоду на улице Ленинградской. В доме № 11 выполнены все необходимые этапы подготовки к отопительному сезону и получен паспорт готовности к ОЗП. Во время осмотра подвального помещения заместитель главы нареканий не выявил.

Также Буров проверил содержание придомовой территории и общественных пространств. Он поручил вывезти мусор с контейнерных площадок, убрать смет возле дома № 15 на улице 43-й Армии и очистить уличные опоры освещения от рекламных листовок.

В Подольске во второй половине сентября вне зависимости от температуры начнется подача теплоносителя без подогрева по уже готовым котельным и сетям. Это позволит выявить слабые места и оперативно исправить проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.