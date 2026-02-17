Власти Петербурга считают, что справились с уборкой снега этой зимой

Цели, которые были поставлены на уборку снега в Санкт-Петербурге зимой 2025–2026 года, достигнуты. Удалось проверить, как функционируют на практике инструменты, которые обсуждались до этого, рассказал в эфире «Радиоклуба на Карповке» вице-губернатор города Евгений Разумишкин, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Северной столице существует центр комплексного контроля городского хозяйства. Он активно работал на празднике «Алые паруса» и в период проведения Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Власти проверяли, как он будет функционировать зимой, подчеркнул вице-губернатор города на Неве.

«Однако пока еще рано подводить итоги работы в этом зимнем сезоне. Сейчас у нас есть ряд проблемных мест, мы держим их на контроле», — рассказал Разумишкин.

Он подчеркнул, что остались некоторые вопросы. Однако их власти решают.

По словам Разумишкина, ряд процессов «происходит эволюционно». Поэтому он сказал, что ожидать оперативных результатов — необъективно.

