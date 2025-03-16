Власти Москвы поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

16 марта День работников жилищно-коммунального хозяйства. Их поздравил с профессиональным праздником в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сотрудники сферы ЖКХ улучшают инженерные сети, энергетические системы, убираются во дворах и на автомобильных дорогах. Еще они обустраивают парки и улицы, проводят реконструкцию школ и поликлиник. Помимо этого, работники делают капитальный ремонт.

Московские сотрудники сферы ЖКХ, по словам Собянина, превращают город в один из наиболее комфортных для жизни мегаполисов мира. Мэр столицы поблагодарил работников за профессионализм и внимательность к людям.

Собянин пожелал работникам сферы ЖКХ здоровья, благополучия и достижений в работе.