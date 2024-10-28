Власти Москвы поздравили город с 220-летием системы водоснабжения

Начиная с открытия первого водопровода Екатерининского (Мытищинского) в 1804 году, в Москве уже 220 лет функционирует система водоснабжения, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Напоминанием о Екатерининском водоснабжении служит Ростокинский акведук, который транспортировал воду из Мытищ через реку Яузу на водоразборные фонтаны. В настоящее время в городе действуют 4 станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и самая молодая из них — Западная, которой недавно исполнилось 60 лет.

Для обеспечения российской столицы водой используются 15 водохранилищ, расположенных в Московской, Смоленской и Тверской областях.

«Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течет чистая питьевая вода высокого качества», — отметил Собянин.

С помощью специалистов водного хозяйства Москвы восстанавливается инфраструктура Донецка и Луганска, а также с 2012 года проводится модернизация системы водоснабжения ТиНАО. На текущий момент реконструированы уже 24 водозаборных узла, еще 18 объектов переведены с подземных источников на воду Западной станции.