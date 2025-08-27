Власти Химок: прорыв трубы не скажется на оплате ЖКХ
Фото - © Медиасток.рф
Прорыв трубы в микрорайоне Левобережный никак не повлияет на суммы в счетах за ЖКХ, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации Химок.
Утром 27 августа в Химках прорвало трубу с горячей водой. Инцидент попал на видео: на записи показано, как из земли начинает бить фонтан горячей воды.
«Это (прорыв теплотрассы — ред.) никак не скажется (на счетах за ЖКУ — ред.). Это плановые гидравлические работы „ТСК Мосэнерго“. В этот период отопление у жителей не включается, температура горячей воды в домах не меняется», — сообщили в администрации округа.
К текущему времени бригады «ТСК Мосэнерго» устранили течь воды и устанавливают причины происшествия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.