сегодня в 11:55

Власти Химок: прорыв трубы не скажется на оплате ЖКХ

Прорыв трубы в микрорайоне Левобережный никак не повлияет на суммы в счетах за ЖКХ, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации Химок.

Утром 27 августа в Химках прорвало трубу с горячей водой. Инцидент попал на видео: на записи показано, как из земли начинает бить фонтан горячей воды.

«Это (прорыв теплотрассы — ред.) никак не скажется (на счетах за ЖКУ — ред.). Это плановые гидравлические работы „ТСК Мосэнерго“. В этот период отопление у жителей не включается, температура горячей воды в домах не меняется», — сообщили в администрации округа.

К текущему времени бригады «ТСК Мосэнерго» устранили течь воды и устанавливают причины происшествия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.