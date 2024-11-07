Власти Балашихи встретятся с жителями округа 8 ноября по вопросам уборки дворов

Так, в 9:10 заместитель главы Балашихи Ирина Шведова проведет обход территории в микрорайоне 28-й. Начало от дома № 36 на Шоссе Энтузиастов.

В 10:00 заместитель главы Балашихи Кирилл Тимашков совместно с представителями профильных управлений администрации и жителями проведет обход территории в микрорайоне Кучино в ЖК «Леоновский парк». Начало на улице Соловьева, 5. Координаты: 5.763556, 37.969703

В 10:00 заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский встретится с жителями микрорайона ЦОВБ в формате «срочной выездной администрации» по адресам:

10:00 — мкр. ЦОВБ, дома № 14, 13, 4, 6, 11, 12, 7, 8;

11:00 — мкр. Дзержинского, дома № 30, 29, 33, 34, 31;

11:30 — мкр. Дзержинского, дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2.

Точка сбора — у первого дома, указанного в адресе.

11:15 — мкр. Дзержинского, д. 31 — по вопросу содержания территории.

11:45 — мкр. Дзержинского, д. 9 — по вопросу содержания и уборки муниципальной территории.

В 12:00 заместитель главы Балашихи Михаил Объедков проведет обход территории в двух микрорайонах округа: Кучино и Новое Павлино. Начало во дворе дома № 4 на улице Центральной.

Территории обхода:

12:00 — мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 4, 6, 8, 10, начало у дома № 4 на улице Центральная;

12:30 — мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д. 4, 2, 6, 12 ул. Романычева, 1, 5, начало у дома № 4 на Косинском шоссе;

12:50 — мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, 1, 2, 3, 4, 5, начало у дома № 1 на улице Троицкая.

В 15:00 в формате «срочной выездной администрации» заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проведет встречу с жителями в микрорайоне Заря. Начало у дома № 10 по ул. Маршала Говорова.

Подобные обходы заместители главы округа проводят регулярно и держат поступающие от жителей вопросы на личном контроле. У каждого жителя Балашихи есть возможность задать напрямую вопрос представителю администрации и профильному ведомству.

Подробная информация в новом Telegram-канале «Балашиха. Встречи с администрацией» по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.