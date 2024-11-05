Владислав Мурашов посетил Одинцовский центр управления регионом

Замредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов с рабочим визитом посетил муниципальный центр управления регионом в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках выезда состоялось рабочее совещание, в ходе которого местная администрация совместно с директором МЦУР доложили о ходе работы коммунальной техники на улицах региона, а также содержании контейнерных площадок.

Был рассмотрен опыт муниципалитета по вопросам:

отработки обращений граждан;

разработки ПОДД по адресам с систематической запаркованностью, препятствующей вывозу мусора;

взаимодействия с жителями;

оперативного решения проблем в части содержания территорий в зимний период.

«Мы продолжаем анализировать системы работы муниципальных центров управления регионом. Наиболее актуальные темы зимой — своевременный вывоз отходов региональным оператором и уборка снега во дворах, поэтому на примере Одинцово мы проследили весь путь обращения — от поступления задачи до ее закрытия ответственным исполнителем с обратной связью заявителя. Наш приоритет — это работа с первопричиной поступления вопроса и недопущение возникновения критических точек. В целях автоматизации фиксации нарушений в части содержания территорий, муниципалитету необходимо направить предложения по местам установки камер системы «Безопасный регион», — сказал Мурашов.

Во второй части мероприятия администрация городского округа Одинцово продемонстрировала представителям министерства рабочие места сотрудников МЦУР, их тепловые карты и познакомила с механизмами работы в части оперативного устранения дефектов и закрытия обращений жителей.

Проблемные вопросы жителей, поступающие из всех информационных систем, в том числе портала «Добродел» и социальных сетей, обрабатывают более 120 человек в правительстве Московской области и еще порядка 800 в муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.