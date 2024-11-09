Порядка 900 контейнерных площадок Подмосковья обновят до июля 2025 года

В рамках еженедельного штаба главы городских округов доложили руководящему составу министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору о статусе модернизации контейнерных площадок региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Задача проекта — обеспечить жителей необходимой инфраструктурой для сбора и утилизации отходов, в том числе путем увеличения числа тар для смешанных, сухих и крупногабаритных отходов.

Проект модернизации контейнерных площадок включает в себя два этапа, первый из них завершится в конце этого года. Всего до января будет обновлено более 300 КП. А к июлю 2025 года во второй этап появится еще более 600 обустроенных пунктов сбора ТКО. Больше всего пунктов уже установили в Ленинском, Чехове и Коломне. Они соответствуют всем стандартам программы, что позволит улучшить санитарное состояние территорий», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как в муниципалитетах появляются новые контейнерные площадки:

Министерство совместно с региональными операторами готовит паспорта с проектами решений по минимизации навалов на конкретных локациях; Администрации городских округов согласовывают их; На основании паспорта готовят и утверждают схему, где указаны размеры и место будущего пункта; После проведения работ комиссия Министерства проводит приемку.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.