Владимир Векленко назначен на должность генерального директора Мособлводоканала

сегодня в 19:01

В период активной подготовки региона к осенне-зимнему периоду руководство Подмосковья приняло решение о назначении на должность генерального директора Мособлводоканала Владимира Николаевича Векленко — человека радеющий за свое дело, с богатым опытом в сфере ЖКХ за плечами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Его стаж работы в отрасли насчитывает более 15 лет.

С 2021 года занимал руководящие должности в водоканале Раменского муниципального округа и администрации муниципалитета.

За полгода работы первым заместителем министра ЖКХ Московской области он проявил себя как грамотный специалист, способный быстро принимать решения в сложных ситуациях. Под его руководством начали реализовываться масштабные проекты по диспетчеризации РСО, созданию аварийно-ремонтных служб, развитию сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.