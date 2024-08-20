Владимир Ружицкий провел прием жителей в Люберцах

«Вместе с коллегами по избирательному округу приняли в работу обращения заявителей о работе ЖЭУ-5 и содержании подъездов МКД, благоустройстве территорий в поселке Октябрьский и организации субботника, о мерах государственной поддержки предпринимателей, участии ветеранов СВО из Люберец в президентской кадровой программе „Время героев“, — рассказал Владимир Ружицкий.

Он добавил, что по каждому вопросу были даны разъяснения, обращения запротоколированы и будут детально рассмотрены с привлечением ответственных служб и ведомств.

Также Владимир Ружицкий напомнил, что депутаты-единороссы регулярно проводят приемы жителей в помещении местного отделения партии по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.