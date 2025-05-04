Витушева назвала срок ремонта аварийного коллектора в Дедовске

Витушева поблагодарила старост деревень и председателей СНТ за помощь в работах

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева приехала с рабочим визитом в Дедовск, где осмотрела место проведения ремонтных работ в районе аварийного коллектора. В своем Telegram-канале Витушева назвала срок проведения работ, а также рассказала, на каком этапе находится восстановление подачи электроэнергии в регионе, которая нарушилась из-за непогоды.

О ремонте коллектора

Витушева осмотрела ход работ на коллекторе, который принимает стоки от более 40 многоквартирных жилых домов, детского сада № 2, школы, котельной № 1 и больницы. В связи с высокой степенью загруженности произошло обрушение, после чего специалисты приступили к ремонту участка. В общей сложности работы проведут на 208 метрах и для этого, к сожалению, придется перекрыть движение на улице.

«Отмечу, что замена данного участка позволяет нам вступить в государственную программу „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы“ уже в этом году и заменить полностью ветку канализации, продлив еще на 200 метров», — рассказала Витушева.

Несмотря на то, что работы предстоит проделать сложные, специалисты не планируют отключать потребителей от холодного водоснабжения и водоотведения. Восстановление участка хотят завершить за четыре недели.

О восстановлении энергии

Витушева также приняла участие в видеоконференции связи совместно с министром энергетики Подмосковья Александром Воропаевым. Рабочая встреча была посвящена восстановительным работам по подаче энергии в муниципальный округ Истра.

«Сразу отмечу, что за прошедшую ночь аварийные бригады продолжали восстанавливать ЛЭП, поэтому снизилось и число не подключенных населенных пунктов до 29, а СНТ до 72. Все ВЗУ и котельные работают в штатном режиме. Задача на сегодняшний день — начало подключения уже по низкой стороне — подача электричества уже в дома жителей», — пояснила глава муниципального округа Истра.

Специалисты продолжают убирать рухнувшие под тяжестью снега деревья. Витушева поблагодарила старост деревень и председателей СНТ за заинтересованность и помощь в проведении всех работ.

Предупреждение жителям

Витушева рекомендовала местному населению быть максимально внимательными на улице и избегать контакта с оборванными проводами, чтобы избежать травмирования электрическим током. Специалисты стремятся максимально быстро устранить все последствия непогоды.

«Во избежание травмирования электрическим током, внимательно и осторожно отнестись к оборванным проводам, не прикасаться к ним и не допускать детей, следить за домашними животными. Обо всех случаях обрыва проводов незамедлительно сообщайте в ЕДДС по телефону „112“», — добавила Витушева.

Жители населенных пунктов могут сообщать о нарушении подачи энергии по короткому номеру с мобильного телефона «220» или по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям и сообщил, что власти оперативно начали устранять последствия стихии. На работу в круглосуточном формате вышли более 200 бригад, в число которых входили не только коммунальщики и энергетики, но и спасатели.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.