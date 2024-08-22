Вице-губернатор Подмосковья посетил котельные Сергиево-Посадского округа

Вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым и генеральным директором «Газпром теплоэнерго» Подмосковья Станиславом Маржоховым вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин побывал на котельных в Птицеграде и поселке Заречный, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Первая точка — котельная в Птицеграде, которая отапливает 39 домов, несколько социальных учреждений и предприятий. В 2020 году проблема с техническим состоянием узлов и агрегатов здесь была устранена. На данный момент необходимо переложить порядка 2 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Этим должен заняться «Газпром теплоэнерго МО», который обслуживает котельную в рамках концессионного соглашения.

«В числе прочего, указали подрядчикам на необходимость не только заменить трубы, но и прибраться после работ за собой — восстановить нарушенное благоустройство. И сделать это не только в Птицеграде, но и других частях города, где идут работы на сетях», — сообщил Сергей Пахомов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.