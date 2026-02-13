сегодня в 16:36

Ветераны СВО в Подмосковье прошли лекцию по управлению многоквартирными домами

Ветераны специальной военной операции в Подмосковье приняли участие в лекции по современным методам управления жилой и нежилой недвижимостью, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье продолжается третий поток программы профессиональной переподготовки для ветеранов специальной военной операции. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Татьяна Баранчеева провела отраслевую лекцию на базе Одинцовского филиала МГИМО.

Участники изучили вопросы становления и развития института управления многоквартирными домами, клиентоцентричности как нормативного требования, внедрения цифровых сервисов в работу управляющих организаций, проведения общих собраний собственников в электронном виде через ГИС ЖКХ, а также рассмотрели нестандартные ситуации при управлении недвижимостью.

Занятие прошло в формате диалога с разбором реальных кейсов. Программа переподготовки включает теоретические лекции и посещение предприятий сферы ЖКХ, таких как водоканал, комплекс по переработке отходов и органы государственной власти. Завершение обучения запланировано на конец марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.