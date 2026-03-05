Ветераны СВО посетили завод энергоутилизации в Воскресенске

Участники программы профессиональной переподготовки МГИМО посетили первый в России завод по энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Будущие управленцы в сфере ЖКХ познакомились с технологией переработки твердых коммунальных отходов в электроэнергию, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Выездной семинар прошел на предприятии «Энергия из отходов» госкорпорации Ростех. Слушатели программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» изучили работу высокотехнологичного комплекса, где отходы превращаются в «зеленую» энергию и подаются в энергосистему Подмосковья.

Участникам показали зону разгрузки и отходный бункер, колосниковую решетку, где отходы сжигаются при температуре 1260 градусов, а также систему многоступенчатой очистки дымовых газов. На предприятии продемонстрировали полный цикл — от поступления мусора до выработки пара и производства электроэнергии.

С конца 2024 года завод переработал 750 тыс. тонн отходов, что позволило предотвратить их захоронение на комплексах по переработке. В завершение визита слушатели обсудили с инженерами возможности применения подобных технологий в других регионах. Поездку организовали при поддержке ГлавУпДК при МИД России и государственного фонда «Защитники Отечества».

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.