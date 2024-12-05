В Звездном городке объявлен конкурс на капремонт участка тепловой сети

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка местных трубопроводов горячей воды в городском округе Звездный городок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Звездный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24. Необходимо запроектировать капитальный ремонт существующей сети, проложенной из стальных трубопроводов на скользящих опорах в непроходном канале протяженностью 124 метра, а также предусмотреть замену запорной арматуры.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.