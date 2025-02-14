В Звенигороде устранили излитие очищенных сточных вод с очистных сооружений

В звенигородском микрорайоне Верхний Посад устранили наличие очищенных сточных вод с очистных сооружений. О выполненных работах доложили на еженедельной планерке главы Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

На прошлой неделе, 2 февраля, на очистных сооружениях произошла закупорка водовыпуска. Это привело к сбросу очищенных сточных вод на береговую линию, а затем — в Москву-реку.

К выполнению работ по ликвидации засора специалисты «Одинцовской теплосети» приступили на следующий день: с помощью спецтехники выполнили промывку участка сети, а также открыли технологический люк стальной трубы. Кроме того, сотрудники вручную промыли сооружения, расположенные в реке. После комплекса мероприятий излив из негерметичного колодца прекратился.

Причиной закупорки стали нетканые длинноволокнистые материалы, а также остатки тряпичной продукции, фрагменты полиэтиленовой пленки, ветки растений, трава и ее корни.

В качестве профилактических мер был сформирован перечень мероприятий, которые пройдут весной. В него вошли дополнительная промывка выпусков, работы по восстановлению стенок в колодце, который был размыт, а также оврага на берегу Москвы-реки. Кроме того, водолазы обследуют русловой выпуск.

«Нам нужно все проверить на упреждение, чтобы не было в дальнейшем каких-либо аварийных ситуаций. Если нужно ставить в ремонт, тогда мы сейчас либо подрядчиком, который работает на очистных, либо силами теплосети проведем эти ремонтные работы», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Одинцовская теплосеть» регулярно проводит мониторинг показателей качества сбрасываемых очищенных сточных вод с очистных сооружений в Звенигороде.

Ежеквартально независимая аккредитованная лаборатория производит отбор проб и анализ воды. Последний отбор проб из реки Москва был выполнен 10 февраля. Согласно полученным результатам анализов имеются незначительные превышения по азоту и фосфатам, остальные контролируемые показатели соответствуют нормативным значениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.