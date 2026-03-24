В Звенигороде построили очистные сооружения на 47%

Строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода завершено на 47%. Работы ведут в рамках госпрограммы Московской области, окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Новый комплекс возводят в городском округе Одинцово по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Его мощность составит 12 425 кубометров в сутки. Стоимость контракта — около 3 млрд рублей, финансирование обеспечено за счет федерального, областного и местного бюджетов. Реализация проекта находится на контроле профильного министерства региона.

Реконструкция разделена на три этапа. Сейчас специалисты выполняют работы первого этапа: готовят основание для будущих сооружений. Строители засыпают резервуары песком для последующей заливки бетонной плиты, выполняют армирование и формируют прочный фундамент, после чего возводят стены с использованием арматурного каркаса и бетона.

На втором этапе планируется строительство административно-бытового корпуса, семи узлов компостирования и фасования почвогрунта, а также аварийной иловой и пусковой площадок. Третий этап реализуют после устройства подъездных путей — здесь появится снегоплавильный пункт. Комплекс обеспечит качественную очистку сточных вод для 50 тыс. жителей и улучшит экологическую обстановку в Звенигороде и прилегающих территориях.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.