В Жуковском запланировано отключение электроэнергии 12 ноября

сегодня в 15:13

Энергетики Жуковского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по повышению надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с этим 12 ноября 2024 г. планируется отключение электроэнергии в г. Жуковский:

проезд. Садовый,

ул. Макаревского,

ул. Келдыша,

ул. Чкалова, дома: 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 10, 10А, 12, 24, 25, 22, 23,

ул. Московская, дома: 8, 10, 12,

ул. Жуковского, дома: 9, 1, 10,

ул. Пушкина, дома: 3, 4, 8, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20/2,

ул. Маяковского, дома: 3, 5, 6, 8,

ул. Серова, дома: 15, 14, 16, 18, 20,

ул. Строительная, дома: 4, 6, 8, 10,

ул. Фрунзе, дом 15,

ул. Ломоносова, дом 4,

ул. Фрунзе, дом 19,

ул. Ломоносова, дома: 6, 7А, 7Б, 7В, 9, 9А, 9Б, 11, 15/8, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33,

ул. Чаплыгина, дома: 10, 12, 14, 18/12, 20, 24, 28, 32, 34, 4, 8, 26,

ул. Лацкова, дома: 6, 8, 10А, 1, 4, 10,

ул. Баженова, дома: 4, 4/2, 4/4, 6, 8, 4/1, 4/5, 10, 10А, 15, 17, 19,

ул. Гагарина, дома: 54, 79, 81, 65/7, 65А, 52, 56, 71, 81,

ул. Федотова, дома: 3, 5,

ул. Королева, дом 10,

ул. Молодежная, дома: 34, 28, 30, 32, 34,

ул. Менделеева, дом 4,

ул. Энергетическая, дом 3,

ул. Королева, дома: 8, 12, 14/26, 16/23.

Энергетики произведут отключение на период до 50 минут в промежутке с 4:00 до 6:00 для проведения работ на энергооборудовании.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе вы можете подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.