В Жуковском за ночь вывезли около 2000 кубометров снега

Коммунальные службы Жуковского за ночь вывезли около 2000 кубометров снега и расчистили дороги после снегопада. Работы продолжаются круглосуточно с упором на проезды, тротуары и подходы к социальным объектам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак сообщил, что ночью основной акцент сделали на расчистке дорог из‑за снижения транспортного потока. Утром коммунальщики продолжили уборку во дворах, на подъездах к контейнерным площадкам и на тротуарах. Используются как ручной труд, так и механизированная техника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.