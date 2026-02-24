В Жуковском за неделю вывезли 6500 кубометров мусора

Коммунальные службы Жуковского за прошедшую неделю вывезли 6 500 кубометров мусора и 9 700 кубометров снега. Об этом 24 февраля на оперативном совещании сообщил глава города Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главы Жуковского, все адреса, по которым поступают вопросы и жалобы жителей, находятся на контроле. По каждому обращению проводится работа для устранения выявленных проблем.

«На контейнерных площадках размещены правила организации движения, просьба не парковаться рядом, чтобы не затруднять процесс вывоза мусора. К сожалению, иногда мусоровозы просто не могут подъехать к площадкам из-за сильной запаркованности», — сказал Андроник Пак.

Он отметил, что соблюдение правил парковки позволяет коммунальным службам работать без сбоев и своевременно вывозить отходы.

Кроме того, за неделю из города вывезли 9 700 кубометров снега. В первую очередь дорожные службы расчищали проезжую часть и обрабатывали ее противогололедной смесью, убирали снег у входных групп, лестниц и спусков. Сейчас продолжается расчистка дворов, парковок, детских площадок, подходов к подъездам, тротуаров и пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.