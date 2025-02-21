В Жуковском установят новые трубы водоснабжения для решения проблемы с качестом воды

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел встречу с жителями домов ул. Гагарина, д. 10, Энергетическая, д. 3, Менделеева, д. 13, 15, 17, по вопросу качества воды. Встреча прошла в формате «Выездной администрации». В рамках встречи глава Жуковского озвучил план мероприятий, который позволит решить проблему с качеством воды в данных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее жители данных домов неоднократно обращались с жалобами на качество воды. «Планируем поменять старые металлические трубы, по которым вода поступает в данные дома, на новые пластиковые. Готовим для этого всю необходимую документацию, ориентировочный срок начала работ — июнь 2025 года», — сказал Аубаикров.

До замены старых труб в данном микрорайоне на новые выработан алгоритм действий управляющей компании и ресурсснабжающей организации при возникновении аварий, чтобы взвесь с труб не попадала в квартиры жителей.

Также Аубакиров рассказал, что постепенно в ближайшие годы будет проводиться модернизация городских ВЗУ. Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЗУ № 1 включены в госпрограмму Московской области на 2025–2026 годы. Мероприятия по реконструкции ВЗУ № 5 находятся в стадии реализации. Работы 3 этапа реконструкции ВЗУ № 5 планируется завершить в 3-м квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.