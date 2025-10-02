В Жуковском установили новые фонари по запросу жителей

В Жуковском установили 13 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками во дворе дома № 38к2 на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо самого двора новые светильники установлены на детской площадке, а также вдоль тропинки от дома № 32к2 до дома № 32к3 по той же улице.

Глава Жуковского Андроник Пак отметил, что ранее жители, в том числе в рамках личных приемов, неоднократно обращались по поводу недостаточного освещения на данных территориях в темное время суток. «Уверен, что теперь здесь станет не только комфортнее, но и безопаснее», — добавил глава города.

Напомним, что в рамках программы «Светлый город» в городском округе Жуковский выполнены работы по установке опор освещения на улицах Гарнаева, Комсомольская и Чкалова. В 2025 году в Жуковском также заменили 1479 светильников во дворах и вдоль дорог на светодиодные.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.