В Жуковском установили новое освещение по 12 адресам

Новые линии наружного освещения появились в Жуковском по 12 адресам, выбранным по просьбам жителей. Работы выполнили по программе «Светлый город», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наружное освещение установили на улице Дугина, Новорождественном проезде и около десяти домов: на улице Дугина, 27 и 29; Мясищева, 26; Гагарина, 34, 38 и 40; Серова, 8; Осипенко, 4а; Амет-хан-Султана, 3; Молодежной, 31. Адреса выбрали по просьбам местных жителей.

Работы по программе «Светлый город» проходят в рамках народной программы партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Кроме того, в наукограде заменили 852 светильника на более энергоэффективные. Обновление затронуло улицы Лесную, Клубную, Молодежную, Луч, Чапаева, Мясищева, Гудкова, Анохина, Грищенко, Солнечную, Полевую-1 и Набережную Циолковского.

На 2027 год запланирована модернизация освещения по адресам: улица Гагарина, 71; Молодежная, 28, 30 и 32; Королева, 8, 10, 12 и 14/26; Федотова, 3, 5, 7 и 9; Жуковского, 1 и 5; Чапаева, 11, 13, 15 и 17.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.