В Жуковском создали чат для обращений жителей по вопросам отопления

В Московской области проходит работа по запуску отопления в социальные объекты и жилые дома. В Жуковском, как сообщил глава города Андроник Пак, теплоноситель подан во все социальные объекты и многоквартирные дома округа. Все городские котельные работают штатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тем не менее, по отдельным адресам есть проблемы, связанные с завоздушиванием систем. Специалисты занимаются устранением этих проблем, что занимает некоторое время», — прокомментировал глава Жуковского.

Он также рассказал, что для удобства жителей города создан чат «Отопление», куда подключили руководителей и сотрудников управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

«Если в вашей квартире все еще нет отопления, прошу сообщать в чат — специалисты выйдут на место и устранят причину», — пояснил Андроник Пак.

Также в Жуковском работает единая диспетчерская служба ЖКХ Жуковский, специалисты которой принимают и передают в управляющие компании по номеру: 8 (929) 507-05-06.

Ранее в наукограде завершилась реконструкция участка тепловой сети от котельной МП «Теплоцентраль». Участок сети не менялся много лет, поэтому благодаря реконструкции повысится теплоэффективность и надежность теплоснабжения для жителей, проживающих в домах по улицам Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная, на которых находятся более 100 домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.