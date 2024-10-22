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В Жуковском состоится «Выездная администрация» в школе-новостройке

В Жуковском в пятницу, 25 октября, состоится встреча с жителями города в формате «Выездной администрации», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Она пройдет в школе № 10, по адресу: г. о. Жуковский, ул. Левченко, д. 7.

На встрече планируется обсудить новую схему движения в микрорайоне № 5, строительство дороги ул. Гризодубовой-Анохина. Кроме того, жителям города можно будет задать любые интересующие их вопросы и оставить письменное обращение.

Начало выездной администрации в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.