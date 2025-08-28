В Жуковском реконструируют водозаборный узел № 1

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла № 1 в городском округе Жуковский Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Реконструкция ВЗУ № 1 по адресу: г. Жуковский, ул. Калугина, д. 4“. Планируется в рамках проведения закупки реконструировать ВЗУ: провести строительно-монтажные работы (устройство станции обезжелезивания, устройство УФ-системы обеззараживания воды, устройство наружных сетей водоотведения и пр.) и пусконаладочные работы, производительность станции составит 5 719,2 м3/сутки.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Жуковский.

