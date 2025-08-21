В Жуковском проводятся работы по промывке сетей водоотведения с помощью каналопромывочной машины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С помощью каналопромывочной машины очищаем городскую ливневую канализацию, которая, как показали несколько последних месяцев, сильно засорена и не справляется с сильными осадками, — прокомментировал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Он также добавил, что работы 21 августа проводились на Туполевском шоссе и на улице Пушкина. «В плане на ближайшее время стоят и другие проблемные участки», — подчеркнул глава Жуковского.

Отметим, что каналопромывочная машина — это специализированное коммунальное транспортное средство, предназначенное для механизированной очистки канализационных и дренажных систем, трубопроводов, ливневых коллекторов от загрязнений, засоров и отложений с помощью подачи воды под высоким давлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.