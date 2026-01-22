В Жуковском провели телеметрию сетей водоотведения на улице Клубная
В городском округе Жуковский 22 января специалисты провели очередную телеметрию сетей водоотведения. На этот раз обследование прошло на улице Клубная, где проверили состояние одного из колодцев.
Телеметрия позволяет в реальном времени оценивать работоспособность сетей, качество трубопроводов и выявлять возможные повреждения. Для этого используется видеооборудование, которое фиксирует происходящее внутри колодцев и на сетях. Собранные данные помогают формировать технологические схемы в геоинформационных системах, что дает возможность точно определять расстояния между колодцами, а также их ширину и глубину.
Работы проводятся по поручению правительства Московской области в рамках трансформации ресурсоснабжающих организаций и обследования сетей водоотведения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.
«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.