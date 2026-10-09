В Жуковском проведут муниципальный форум «Управдом»

Жители Жуковского смогут обсудить подготовку домов к зиме и вопросы ЖКХ на форуме «Управдом» 22 октября в 18:00, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Муниципальный форум «Управдом» пройдет 22 октября по адресу: Жуковский, улица Фрунзе, дом 28. Начало — в 18:00.

Жители смогут задать вопросы представителям министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управления ЖКХ муниципальной администрации, отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов по городскому округу Жуковский, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В повестку включены готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду и подписание паспортов готовности, реализация фондом капитального ремонта программы 2026 года, взаимодействие собственников жилья с управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Также участники обсудят очистку крыш и дворов от снега и наледи для предотвращения протечек и текущий ремонт кровель. Другие актуальные темы можно будет поднять в формате вопрос-ответ.

«Большую поддержку ассоциация оказала при подготовке домов к зиме», — ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Форум призван поддерживать открытый диалог жителей и органов власти, помогать своевременно решать проблемы и повышать комфорт проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.