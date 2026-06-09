В Жуковском продолжаются работы по расселению жителей из аварийного фонда

В субботу, 6 июня, в городском округе Жуковский приступили к сносу аварийных домов. Работы начали по адресам улица Клубная, 9к3 и улица Клубная, 9к1, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В период с 9 по 11 июня в наукограде планируется снос расселенных домов по адресам улица Чапаева, 2/22 и улица Чапаева, 6. Работы будут проводиться таким образом, чтобы уменьшить неудобства для соседних домов и осуществлять демонтаж в светлое время суток. После завершения сноса участки приведут в порядок — вывезут строительный мусор и сделают планировку грунта.

Напомним, что в прошлом году удалось переселить 236 человек из 8 аварийных домов микрорайона Ильинка, ключи получили 106 семей. Новостройка на улице Гагарина оснащена всем необходимым для комфортной жизни горожан.

Всего в Жуковском за 2 года расселены из аварийного жилья 392 человека — это 6,5 тысяч квадратных метров. Программа переселения остается одной из приоритетных.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.