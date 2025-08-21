В Жуковском продолжается реконструкция котельной

В Жуковском продолжаются работы по реконструкции котельного оборудования МП «Теплоцентраль» в части замены котла. На сегодняшний день оборудование установлено, завершается его обмуровка. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установка нового котла позволит повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить безаварийность ее работы. Также это даст возможность увеличить тепловую мощность для подключения новых абонентов. Все работы будут завершены в 2025 году.

Отметим, что котельная МП «Теплоцентраль» в Жуковском основная, она обеспечивает теплом и горячей водой 98% многоквартирных домов и социальных объектов.

Также проходит реконструкции сетей на улице Спасателей, идущих от котельной «Теплоцентрали», на данный момент проложено 520 м (80%) трубопровода. Основные работы по реконструкции продлятся до конца августа. Далее будут выполнены работы по пуско-наладке и благоустройству территории.

Данный участок сети не менялся уже очень много лет, поэтому благодаря реконструкции повысится теплоэффективность и надежность теплоснабжения для жителей, проживающих в домах по улицам Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная. Это более 100 домов.

Положительные изменения также коснутся социальных объектов по улицам Гагарина, Баженова, Молодежная, Федотова, Лацкова, Луч, Клубная.

Также в рамках подготовки города к осенне-зимнего периода готовность жилого фонда к осенне-зимнему периоду управляющие компании продолжают сдавать в «Теплоцентраль» паспорта готовности многоквартирных домов.

В полном объеме проведены гидравлические испытания внешних теплосетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.