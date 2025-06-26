В Жуковском на улице Чкалова стартовали работы по ремонту двора

На территории городского округа Жуковский начались работы по ремонту дворовой территории по адресу ул. Чкалова, 3, 5, 7. Ремонт планируется завершить в августе 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчиком будут проведены работы по демонтажу имеющегося асфальтового покрытия, устройству основания, установке бортовых камней, обустройству нового парковочного пространства, которое составит 2 110 кв. м., устройству асфальтового покрытия (ремонт проезда — 2 562 кв. м., ремонт тротуаров — 1 212 кв. м.), ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кронированию деревьев. Кроме того, запланирована установка новых лавочек и урн.

Окончание работ запланировано на август 2025 года.

Площадь парковочных мест составляет 710 кв.м, ремонт проезда — 2 160 кв. м., ремонт тротуаров — 546 кв. м. Подрядчиком выступает ООО «Инждорстрой».

Всего в этом году должно быть благоустроено 6 дворовых территорий. ул. Комсомольская, д. 3; ул. Комсомольская д., 2, 4, 6 Чкалова, д. 7 к.2; ул. Чкалова, д. 3, 5, 7; ул. Калугина, д. 3, 5, 7, 9, 9к2, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Чкалова, д. 9к1; ул. Чкалова, д. 9,11,13; ул. Осипенко, д. 2/4, 4А, 6.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.