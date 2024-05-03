В Жуковском модернизируют котельные и тепловые сети

В городском округе Жуковский модернизируют котельные и тепловые сети. На эти цели может понадобиться сумма в размере более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В решении Межведомственной рабочей группы (штаба) по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса зафиксированы мероприятия, которые планируется реализовать в рамках Госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 гг.».

Так, в 2024–2026 гг. в округе планируется построить две новые блочно-модульные котельные (БМК) — на ул. Туполева и на ул. Кирова. В этот же период запланирована реконструкция участков тепловых сетей от котельной МП «Теплоцентраль». Кроме того, прорабатывается вопрос включения в Госпрограмму мероприятий по реконструкции котельной «Теплоцентраль» в части замены котла.

«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока: краткосрочные мероприятия, которые будут реализованы в 2024 году — это 158 мероприятий (часть из них была предусмотрена в Госпрограмме), и 101 мероприятие — новое (по результатам работы штаба). Общий объем краткосрочной программы — это 36 котельных, из которых 5 новых появится в этом году, 31 будет отремонтирована, реконструирована, а также 189 км теплосетей, включенных в программу. Предварительно планируем включить еще 310 км теплосетей, уточним по протяженности после опрессовки. Второй блок — долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. Из них 469 — по результатам работы штаба. 201 мероприятие начинаем реализовывать уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей. В 2025 году обратимся к федералам, чтобы выделили средства по нами утвержденной программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — заявил Евгений Хромушин.

Он также отметил, что проводится большая работа по диспетчеризации котельных.

«По диспетчеризации котельных у нас достаточно хорошая динамика, сегодня на карте «Мониторинг теплоснабжения» уже отображено 109 котельных. Практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации, чтобы на всех 2,8 тыс. котельных региона к началу отопительного сезона мы видели основные параметры — температуру, давление и прочее», — добавил Евгений Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.