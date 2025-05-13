В Жуковском будет проводиться плановое отключение горячей воды

Все работы по регламенту займут 14 дней. Как пояснили в администрации города, подобная мера необходима для проведения работ по подготовке к следующему отопительному периоду. Будут выполнены работы по ремонту и обслуживанию котельного оборудования, а также опрессовка тепловых сетей с последующим их ремонтом в случае возникновения необходимости. Отметим, что котельная МП «Теплоцентраль» обслуживает 98% жилого фонда и социальных объектов города.

Добавим, что до 15 мая в Жуковском продлен отопительный период. Такое решение было принято, исходя из погодных условий. Изначально отопление в городе должны были отключить в конце апреля, однако сроки были перенесены из-за низких температур — сначала на 5 мая, потом на 12 мая, затем отопительный период был продлен до 15 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.