В Жуковском 20 сентября пройдет субботник

«Приглашаю вас принять участие в городском субботнике, который пройдет в лесу у платформы „Отдых“. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте», — обратился к жуковчанам глава города Андроник Пак.

Точка сбора участников акции — вход в лес со стороны платформы «Отдых». Начало мероприятия — в 11.00.

Добавим, что 19 сентября в Жуковском пройдет акция «Вода России», в которой также могут принять участие все желающие. В рамках мероприятия будут проводиться работы по уборке от мусора береговой линии реки Быковка. Начало проведения акции — в 15:00. Место сбора — у кафе «Речка» на набережной по улице Федотова.

Акция «Вода России» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.