В Жуковке Одинцовского округа завершили капремонт водопроводных сетей

сегодня в 15:09

В деревне Жуковка Одинцовского округа завершили капитальный ремонт сетей водоснабжения, благодаря чему 231 житель получил бесперебойное водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Жуковка Одинцовского городского округа завершили капитальный ремонт водопроводных сетей. В ходе работ полностью заменили инфраструктуру протяженностью 945 метров. Подрядчики проложили современные трубопроводы, установили новые водопроводные камеры и колодцы.

Реализация проекта обеспечила стабильное водоснабжение для 231 жителя населенного пункта. Капремонт стал частью комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры округа, направленной на повышение качества жизни и надежную работу систем жизнеобеспечения.

Все работы выполнили в течение одного года и завершили в установленный срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.