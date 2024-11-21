В Зарудне округа Коломна реконструкция очистных сооружений завершена на 90%

Реконструкция очистных сооружений в деревне Зарудня городского округа Коломна близится к завершению. На данный момент готовность объекта составляет 90%. Рабочие подрядной организации устанавливают внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обсудили вопросы производства работ и особенности осуществления строительного контроля при приемке объект. На месте осмотрели объект и обсудили ход работ по реконструкции», — рассказал директор МУП «Тепло Коломны», депутат совета депутатов городского округа Коломна Николай Герлинский.

Очистные сооружения в деревне Зарудня, построенные в 1973 году, более чем за полвека эксплуатации не подвергались капитальному ремонту. Они имеют проектную мощность 800 куб. метров в сутки и обслуживают многоквартирные дома, где проживает около 1 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.