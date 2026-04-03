В Зарайском округе Подмосковья газифицируют Истоминку в 2026 году

Встреча с жителями деревни Истоминка муниципального округа Зарайск по вопросам социальной газификации пройдет 10 апреля 2026 года. Специалисты расскажут о сроках и порядке подключения домов к новому газопроводу, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мероприятие состоится 10 апреля в 13:00 на площадке возле остановки общественного транспорта в Истоминке. Принять участие могут все жители, предварительная регистрация не требуется.

В рамках губернаторской программы газификации Мособлгаз построил в деревне газопровод протяженностью 2 километра. Это позволит собственникам домовладений подключиться к газу по программе социальной газификации.

На встрече специалисты компании подробно объяснят порядок подключения, сроки выполнения работ и ответят на вопросы жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.