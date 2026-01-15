В Зарайске завершили капитальный ремонт очистных сооружений в селе Протекино

В селе Протекино городского округа Зарайск завершили капитальный ремонт очистных сооружений, которые теперь обеспечивают современную систему водоотведения для более 570 жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Зарайске завершили комплексный капитальный ремонт очистных сооружений в селе Протекино. Модернизированный объект рассчитан на производительность 400 кубометров в сутки и обеспечивает экологически безопасное водоотведение для местных жителей.

В ходе работ полностью восстановили производственное здание и внедрили систему дистанционного мониторинга. Она включает управление электроприводами, подачей воздуха, видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию, а также контроль доступа. Благодаря автоматизации работа сооружений теперь не требует постоянного присутствия оператора.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026–2028 годах планируется модернизировать более 90 очистных сооружений. По его словам, особое внимание уделяется качеству работ и соответствию проектным решениям.

Для повышения эффективности внедрили новую систему дозирования коагулянта, что увеличило результативность биологической очистки на 20–25%. Система аэрации оснащена энергоэффективным оборудованием, а вторичные отстойники оборудовали тонкослойными модулями, что повысило их производительность. В технологическую схему добавили завершающую ступень доочистки: сток проходит через мешочные фильтры и установку ультрафиолетового обеззараживания, что обеспечивает полную безопасность воды перед сбросом в водоем.

Обновленные очистные сооружения уже введены в эксплуатацию в рамках проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.