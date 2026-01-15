В Зарайске завершили капитальный ремонт очистных сооружений в селе Протекино
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В селе Протекино городского округа Зарайск завершили капитальный ремонт очистных сооружений, которые теперь обеспечивают современную систему водоотведения для более 570 жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе работ полностью восстановили производственное здание и внедрили систему дистанционного мониторинга. Она включает управление электроприводами, подачей воздуха, видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию, а также контроль доступа. Благодаря автоматизации работа сооружений теперь не требует постоянного присутствия оператора.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026–2028 годах планируется модернизировать более 90 очистных сооружений. По его словам, особое внимание уделяется качеству работ и соответствию проектным решениям.
Для повышения эффективности внедрили новую систему дозирования коагулянта, что увеличило результативность биологической очистки на 20–25%. Система аэрации оснащена энергоэффективным оборудованием, а вторичные отстойники оборудовали тонкослойными модулями, что повысило их производительность. В технологическую схему добавили завершающую ступень доочистки: сток проходит через мешочные фильтры и установку ультрафиолетового обеззараживания, что обеспечивает полную безопасность воды перед сбросом в водоем.
Обновленные очистные сооружения уже введены в эксплуатацию в рамках проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.