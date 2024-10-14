В Зарайске завершены работы по капремонту котла

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы в 2024 году были выполнены комплексные мероприятия по капитальному ремонту котла «КВГМ-20», расположенного по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт включал в себя целый ряд работ, направленных на модернизацию устаревшего оборудования, что значительно повысит эффективность работы котельной. Обновленный котел позволит сократить потери тепла и улучшить показатели энергоэффективности, что крайне важно в условиях современных вызовов.

Реализация этих работ не только повысит надежность, но и обеспечит качественное теплоснабжение для жителей города Зарайск. Эти улучшения коснутся как жилых, так и нежилых объектов, что, в свою очередь, повлияет на комфортность жизни и ведение бизнеса в регионе.

Таким образом, завершение капитального ремонта котла «КВГМ-20» в котельной «Беспятово» становится важным шагом на пути к устойчивому развитию городской инфраструктуры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.