В Зарайске построят блочно-модульную котельную в 2026 году
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В городском округе Зарайск планируют построить блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Зарайск Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству БМК мощностью 46,5 МВт в городском округе Зарайск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования по мероприятию: «Строительство котельной «Беспятово-2» мощностью 46,5 МВт по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Советская (в т. ч. ПИР)».
Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.