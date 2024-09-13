В Зарайске полностью завершена подготовка к отопительному периоду

Подготовка к отопительному периоду в Подмосковье подходит к концу. Зарайск вошел в топ-10 муниципалитетов Московской области, которые провели все необходимые мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как рассказал главный инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района» Николай Якунин, за лето коммунальные службы проделали большую работу. Главная задача — обновление котельных, чему помогла государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«По одному новому котлу появилось в котельных «Металлистов» и «Беспятово», в последней также установили три новых бойлера. Это значительно повысит надежность теплоснабжения жителей 1 микрорайона и ряда прилегающих улиц», — отметил Якунин.

Часть оборудования удалось приобрести за счет средств МУП «ЕСКХ», полученных благодаря экономии после установки блочно-модульных газовых котельных. Эта работа активно велась в округе с 2018 года. В общей сложности позитивные изменения должны заметить около 11 тысяч зарайцев.

Также в городском округе проводились работы по замене теплосетей. В городе основные работы выполнялись во 2 микрорайоне и поселке Текстильщиков, а в сельской местности — в деревнях Мендюкино, Гололобово, Алферьево, Журавна, Летуново и других.

Планы на будущее гораздо более амбициозные. До конца 2027 года в городском округе планируется провести масштабную модернизацию коммунального хозяйства, которая в основном затронет теплосети и котельные. В настоящее время разыграна большая часть контрактов, выполняется проектирование и топографическая съемка местности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.