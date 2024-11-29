В Зарайске починили крышу дома участника СВО

В Зарайске была оказана помощь в ремонте крыши дома, принадлежащему матери участника СВО. В ночь на 22 ноября в городе прошел сильный ураган, который повредил шиферную кровлю дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мать бойца, Татьяна Михайловна, обратилась с просьбой о помощи в местный центр поддержки участников СВО и их семей. Возглавляет этот центр Иван Марков, депутат совета депутатов г. о. Зарайск. Все заявления о помощи попадают в центр, где их распределяют по кураторам — депутатам. Они, в свою очередь, связываются с различными службами и организациями, в числе которых находится комитет семей воинов Отечества.

На встречу с Татьяной Михайловной приехал руководитель комитета, Михаил Минаев. Осмотрев поврежденную крышу, он убедился, что она нуждается в ремонте, так как есть угроза протечек. За помощью обратились к работникам МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ г. о. Зарайск».

Коммунальщики оперативно прибыли на место, установили специализированную вышку и выполнили необходимые ремонтные работы, восстановив целостность и прочность кровли.

Если вы или ваши близкие нуждаетесь в помощи, вы можете обратиться в центр поддержки участников СВО по адресу: г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 46, каб. 1 (здание совета депутатов). Телефон: 8 (4966) 62-76-40, часы работы: с 8:00 до 17:00, пн-пт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.