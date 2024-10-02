В Зарайске обновляют наружное освещение в рамках программы

В последнее время в округе наблюдаются перебои в системе освещения во дворах в первом микрорайоне. Как пояснил директор МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» Сергей Павелькин на оперативном совещании под руководством главы округа Виктора Петрущенко, временные неудобства связаны с модернизацией системы уличного освещения.

«Если в цифрах — это 234 опоры и 257 светильников. Монтаж основных сетей электроосвещения и электроснабжения планируется завершить к 4 октября. Приносим извинения за временные неудобства», — сказал Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.