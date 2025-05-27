В Зарайске началась масштабная замена трубопровода

В деревне Летуново под Зарайском стартовали масштабные работы по замене изношенного трубопровода системы холодного водоснабжения. По данным специалистов ресурсоснабжающей организации МУП «ЕСКХ», состояние старых труб в некоторых участках достигло критического уровня — износ составляет около 98%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Существующая инфраструктура создавала серьезные проблемы: трубы частично проходили через частные участки, что затрудняло доступ аварийных бригад и спецтехники. Это обострило ситуацию с водоснабжением и сделало его ненадежным для местных жителей. Чтобы решить эту проблему, администрация Зарайска приняла решение о полной реконструкции системы. Старые трубы демонтируют, а вместо них проложат новую централизованную магистраль по более удобным маршрутам. От нее проведут отдельные подключения к каждому дому, установят колодцы и запорную арматуру. Это позволит коммунальным службам более гибко и точно устранять аварии, а также проводить ремонтные и профилактические работы.

«Текущие работы охватывают деревню частично — под замену пошли самые ветхие трубопроводы. Остальные заменят в рамках большой госпрограммы по модернизации тепло- и водоснабжения в 2026–2027 годах», — отметил главный инженер МУП «ЕСКХ» Николай Якунин.

Эти меры направлены на улучшение качества водоснабжения и повышение уровня жизни жителей Летуново.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.