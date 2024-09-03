Новое освещение установят на ул Речной в Зарайске

В Зарайске на улице Речной в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На улично-дорожной сети будут уставлены 11 светильников и 12 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 525 м.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения, планируется провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.