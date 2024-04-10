В Зарайске модернизируют 17 водозаборных узлов

В текущем году модернизация объектов теплоснабжения в Подмосковье пройдет, в том числе, в четырех городских округах — Кашире, Ступине, Серебряных Прудах и Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Всего в 2024 году запланировано в этих городских округах 120 мероприятий c общей суммой 24 млрд рублей, из них 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения.

«Пообщались с жителями 4 городских округов. Ответили на вопросы, которые их беспокоили. Надеемся, что такой формат смогут перенять и администрации муниципалитетов, чтобы заранее доводить всю необходимую информацию до жителей, а также интересоваться, какие вопросы беспокоят граждан. Это может помочь скорректировать планы и решить сначала самые проблемные вопросы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Так в Зарайске в текущем году планируется 17 мероприятий по модернизации водозаборных узлов.Срок выполнения работ —2026-2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.